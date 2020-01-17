Перед Крещением на Ореховом озере осмотрели купель

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Фото: УМВД по Рязанской области
В пятницу, 17 января, на Ореховом озере проверили подготовку купели к купанию. Об этом сообщил
Территорию расчистили, начали устанавливать к купели сходни и парапеты. Места купаний оснастят сеном и скамейками. Также там появятся отапливаемые модули для переодевания.
На месте купания будут дежурить полиция, медики, спасатели. Купающимся раздадут бесплатный горячий чай.
Ранее в месте проведения Роспотребнадзора взяли пробу воды из Орехового озера. Исследования показали, что вода соответствует гигиеническим нормам и пригодна для купания.
Напомним, для крещенских купаний в Рязанской области
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