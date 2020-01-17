Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

19:00, 17 января 2020 232
 0    0

Перед Крещением на Ореховом озере осмотрели купель

Перед Крещением на Ореховом озере осмотрели купель

Фото: УМВД по Рязанской области

В пятницу, 17 января, на Ореховом озере проверили подготовку купели к купанию. Об этом сообщил сайт горадминистрации.

Территорию расчистили, начали устанавливать к купели сходни и парапеты. Места купаний оснастят сеном и скамейками. Также там появятся отапливаемые модули для переодевания.

На месте купания будут дежурить полиция, медики, спасатели. Купающимся раздадут бесплатный горячий чай.

Ранее в месте проведения Роспотребнадзора взяли пробу воды из Орехового озера. Исследования показали, что вода соответствует гигиеническим нормам и пригодна для купания.

Напомним, для крещенских купаний в Рязанской области оборудуют 22 купели.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Ссылки по теме:

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
2 дня назад
В новый год в новом статусе. РГМЭК стала Агрегатором управления спросом на электрическую энергию

В новый год в новом статусе. РГМЭК стала Агрегатором управления спросом на электрическую энергию

ООО «РГМЭК» приглашает потребителей принять участие в пилотном проекте.

Популярное
Комментируемое
Новое
14:20, 8 января 2020 4 426
Под Рязанью произошла массовая авария, погибли люди
9:42, 4 января 2020 4 342
Росстандарт назвал рязанские заправки с некачественным топливом 2
9:23, 6 января 2020 2 272
Синоптики рассказали о погоде в Рязани на текущую неделю
16:01, 4 января 2020 2 172
В Рязани устроят трехдневный фестиваль огня и света
21:02, 7 января 2020 1 959
В регионе стартовал новый проект — «Новогодняя столица Рязанской области»
Все новости
Голосования

Вы довольны Новогодней столицей — 2020?

Окончание опроса: 28.01.2020
Архив голосований
Форум