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17:25, 17 января 2020 261
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Подозреваемым в убийстве рязанского бизнесмена Громова продлили срок ареста

Подозреваемым в убийстве рязанского бизнесмена Громова продлили срок ареста

Пятерым мужчинам, подозреваемым в убийстве рязанского бизнесмена Алексея Громова, продлили срок содержания под стражей. Об этом сообщил сайт Спасского районного суда.

Срок продлили на четыре месяца.

По версии следствия, двое обвиняемых остановили автомобиль, за рулем которого был потерпевший, и несколько раз выстрелили из пистолета в голову и туловище мужчины.

Тело Громова нашли в машине около Спасска в четверг, 26 сентября, с огнестрельными ранениями. Убийцы сутки ждали его на трассе. Дочь одного из подозреваемых заявила о непричастности отца к убийству.

Алексей Громов руководил компанией-перевозчиком «Рязаньтрансавто». Убитому было 39 лет. У него остались жена и сын, который в этом году закончил школу.


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