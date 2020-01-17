Подозреваемым в убийстве рязанского бизнесмена Громова продлили срок ареста

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Пятерым мужчинам, подозреваемым в убийстве рязанского бизнесмена Алексея Громова, продлили срок содержания под стражей. Об этом сообщил
Срок продлили на четыре месяца.
По версии следствия, двое обвиняемых остановили автомобиль, за рулем которого был потерпевший, и несколько раз выстрелили из пистолета в голову и туловище мужчины.
Тело Громова
Алексей Громов руководил компанией-перевозчиком «Рязаньтрансавто». Убитому было 39 лет. У него остались жена и сын, который в этом году закончил школу.
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