Сайт использует файлы cookie. Они позволяют узнавать вас и получать информацию о вашем пользовательском опыте. Это нужно, чтобы улучшать сайт. Посещая страницы сайта и предоставляя свои данные, вы позволяете нам предоставлять их сторонним партнерам. Если согласны, продолжайте пользоваться сайтом. Если нет – установите специальные настройки в браузере или обратитесь в техподдержку.
RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Для Крещенских купаний в Рязанской области оборудуют 22 купели, сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС.
В ночь на воскресенье, 19 января, у водоемов будут дежурить спасатели, врачи и полицейские. Каждое место обеспечат специальными подходами, настилами, местами для переодевания, а также пунктами обогрева.
Список мест купания на Крещение:
Клепиковский район, деревня Калдево, река Пра;
Пителинский район, село Потапьево, река Пет;
Пронский район, город Новомичуринск, река Проня, спасательная станция;
Пронский район, село Тырново, пруд Радбиж;
Михайловский район, город Михайлов, река Проня;
Михайловский район, поселок Октябрьский, река Проня;
Михайловский район, поселок Королевка, пруд;
Рязань, озеро Ореховое;
Рязанский район, пруд в поселке Кедровый Рожок;
Рязанский район, село Вышгород, озеро Отока
Рязанский район, село село Агро-Пустынь, река Старица;
Рязанский район, село Агро-Пустынь, река Старица (район старой переправы);
Рязанский район, Полянское сельское поселение, пруд на базе отдыха «Фазонда»;
Ряжский район, город Ряжск, река Хупта;
Спасский район, город Спасск-Рязанский, река Ока, Спасский затон, территория пристани;
Спасский район, село Лакаш, озеро Лакашинское;
Спасский район, село Троица, река Тысья;
Спасский район, село Ижевское, озеро Ижевское.
Старожиловский район, село Истье, улица Садовая, пруд.
Старожиловский район, село Киселево, пруд;
Старожиловский район, рабочий поселок Старожилово, улица Толстого, река Истья;
Скопинский район, село Пупки, пруд.
Ранее рязанцам напомнили о правилах безопасности во время Крещенских купаний.