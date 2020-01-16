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17:17, 16 января 2020 155
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Для Крещенских купаний в Рязанской области оборудуют 22 купели

Для Крещенских купаний в Рязанской области оборудуют 22 купели

Для Крещенских купаний в Рязанской области оборудуют 22 купели, сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС.

В ночь на воскресенье, 19 января, у водоемов будут дежурить спасатели, врачи и полицейские. Каждое место обеспечат специальными подходами, настилами, местами для переодевания, а также пунктами обогрева.

Список мест купания на Крещение:

  • Клепиковский район, деревня Калдево, река Пра;
  • Пителинский район, село Потапьево, река Пет;
  • Пронский район, город Новомичуринск, река Проня, спасательная станция;
  • Пронский район, село Тырново, пруд Радбиж;
  • Михайловский район, город Михайлов, река Проня;
  • Михайловский район, поселок Октябрьский, река Проня;
  • Михайловский район, поселок Королевка, пруд;
  • Рязань, озеро Ореховое;
  • Рязанский район, пруд в поселке Кедровый Рожок;
  • Рязанский район, село Вышгород, озеро Отока
  • Рязанский район, село село Агро-Пустынь, река Старица;
  • Рязанский район, село Агро-Пустынь, река Старица (район старой переправы);
  • Рязанский район, Полянское сельское поселение, пруд на базе отдыха «Фазонда»;
  • Ряжский район, город Ряжск, река Хупта;
  • Спасский район, город Спасск-Рязанский, река Ока, Спасский затон, территория пристани;
  • Спасский район, село Лакаш, озеро Лакашинское;
  • Спасский район, село Троица, река Тысья;
  • Спасский район, село Ижевское, озеро Ижевское.
  • Старожиловский район, село Истье, улица Садовая, пруд.
  • Старожиловский район, село Киселево, пруд;
  • Старожиловский район, рабочий поселок Старожилово, улица Толстого, река Истья;
  • Скопинский район, село Пупки, пруд.

Ранее рязанцам напомнили о правилах безопасности во время Крещенских купаний.


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