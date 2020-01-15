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Депутат рязанской облдумы Виктор Дрейлих скрыл от государства недвижимость. Соответствующую информацию комиссии по контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера регионального парламента опубликовали в среду, 15 января.
Виктор Дрейлих скрыл от декларации недостроенный объект площадью 324 квадратных метра.
Напомним, комиссия
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