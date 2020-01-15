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10:12, 15 января 2020 321
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Депутат рязанской облдумы Виктор Дрейлих скрыл от государства недвижимость

Депутат рязанской облдумы Виктор Дрейлих скрыл от государства недвижимость

Депутат рязанской облдумы Виктор Дрейлих скрыл от государства недвижимость. Соответствующую информацию комиссии по контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера регионального парламента опубликовали в среду, 15 января.

Виктор Дрейлих скрыл от декларации недостроенный объект площадью 324 квадратных метра.

Напомним, комиссия начала проверку имущества депутата после просьбы прокуратуры.


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