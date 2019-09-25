Комиссия рязанской облдумы проведет проверку по декларации депутата Дрейлиха

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В Рязанской облдуме в среду, 25 августа, прошло заседание комиссии по контролю за соответствием сведений о доходах, имуществе и об обязательствах имущественного характера. Об этом сообщила пресс-служба органа власти.
В повестке дня был один вопрос — о назначении проверки о достоверности и полноте данных, которые подал депутат Виктор Дрейлих о своем имуществе.
Комиссия удовлетворила просьбу прокуратуры провести проверку и отправила запросы в соответствующие ведомства. По закону проверка должна длиться не более 60 дней.
«В реальности срок гораздо меньше. Это зависит от поступления ответов на запросы, которые будут направлены в уполномоченные государственные и муниципальные органы. Комиссия рассмотрит поступившие ответы и сделает соответствующие выводы», — рассказал на комиссии ее председатель Николай Митрохин.
Если окажется, что у Дрейлиха есть неуказанное имущество, то сообщение о выявленных нарушениях опубликуют.
Фотография с сайта регионального отделения партии «Единая Россия»
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