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20:25, 13 января 2020 112
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Задержавших Голунова полицейских заподозрили в превышении полномочий

Задержавших Голунова полицейских заподозрили в превышении полномочий

Следком подозревает полицейских, задерживавших Ивана Голунова, в превышении полномочий, об этом написал сам журналист на своей странице в Facebook.

Дело возбуждено по пункту «в» части 3 статьи 286 УК России (превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий). Однако в постановлении не указано, есть ли фигуранты этого уголовного дела

При этом адвокат Голунова рассказал, что в настоящий момент журналиста еще не признали потерпевшим.

Напомним, в четверг, 6 июня, в Москве задержали специального корреспондента интернет-портала Meduza Ивана Голунова.

По словам адвоката, при досмотре сотрудники полиции обнаружили у него в рюкзаке сверток с наркотическим веществом. Позже еще один сверток нашли при обыске в квартире Голунова.

К журналисту при задержании применили силу, однако вызывать «скорую» в отделение сотрудники полиции отказались. В полиции сначала опубликовали девять фотографий наркотиков, найденных в квартире, а потом сами подтвердили, что восемь из них сделаны не в квартире журналиста.

Позже у главного здания МВД образовалась очередь из желающих постоять в одиночном пикете в поддержку. Друзья и знакомые задержанного создали петицию в его защиту.

Иван Голунов известен как журналист, специализирующийся на расследованиях злоупотреблений столичной мэрии. Он работал в изданиях «Ведомости», Forbes, РБК, «Слон», на телеканале «Дождь», а последние годы сотрудничает с интернет-изданием Meduza.


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