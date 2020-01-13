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11:23, 13 января 2020 191
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Полиция проведет проверку по факту избиения рязанского пенсионера на охоте

Полиция проведет проверку по факту избиения рязанского пенсионера на охоте

Полиция проведет проверку по факту избиения рязанского пенсионера на охоте. Об этом RZN.info рассказали в пресс-службе регионального УМВД.

Напомним, инцидент произошел 30 декабря в лесу Кораблинского района. По словам пострадавшего, его избили, после этого за ноги прицепили к машинному тросу и повезли по лесу. Об этом он рассказал в ролике на YouTube.

В источнике указано, что мужчина написал заявление в полицию, сняв побои.


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