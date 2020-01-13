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Полиция проведет проверку по факту избиения рязанского пенсионера на охоте. Об этом RZN.info рассказали в пресс-службе регионального УМВД.
Напомним, инцидент произошел 30 декабря в лесу Кораблинского района. По словам пострадавшего, его избили, после этого за ноги прицепили к машинному тросу и повезли по лесу. Об этом он рассказал в
В источнике указано, что мужчина написал заявление в полицию, сняв побои.
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Продолжение пенсионной реформы, перевод трудовых книжек и прав «в цифру», об это и о многом другом в публикации RZN.info.