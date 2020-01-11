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15:33, 11 января 2020 290
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В Рязанской области охотника-пенсионера избили и таскали на тросе за машиной по лесу

В Рязанской области охотника-пенсионера избили и таскали на тросе за машиной по лесу

В Рязанской области избили охотника-пенсионера Николая Борисова. Инцидент произошел 30 декабря в лесу Кораблинского района. Об этом пострадавший рассказал в ролике на YouTube.

«Шел мимо леса, устал и сел возле дерева передохнуть. Передо мной включаются два фонаря. Один из людей подбежал ко мне, сшиб с ног, вырвал из рук ружье, все документы и телефон. Потом меня избили и посадили в черную Toyota. Номер я не запомнил. В машине были еще два человека», — рассказал пострадавший.

«Через 15 минут подъезжает инспектор Игорь Ларин, выводят меня из машины. Он проверил документы, сверил номер ружья и вернул бумаги. Потом он меня сшибает и начинает бить меня ногами по спине. Я защищался руками», — добавил пенсионер.

После этого, по его словам, его за ноги прицепили к машинному тросу и повезли по лесу.

«Они остановились, спросили, жив ли я. А потом снова начали бить по почкам и спине ногами, ломать пальцы. Начал колом мне по заду бить, затем подняли и начали душить удавкой. Потом вернул мне документы с ружьем и уехал, сказал, что моих друзей ждет та же участь», — заявил рязанец.

В источнике указано, что охотник написал заявление в полицию, сняв побои.

Официальная информация о произошедшем выясняется.


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