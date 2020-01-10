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Появилось видео с места серьезного ДТП под Рязанью. Ролик РЗН. инфо прислал очевидец.
Авария произошла в пятницу, 10 января, в Рыбновском районе. На место происшествия приезжала скорая.
«Скорая уехала. Кого-то вырезают еще», — прокомментировал автор видео.
Ранее очевидец сообщил РЗН. инфо, что участниками ДТП стали три машины.
«Три машины в таком же состоянии, выглядит страшно», — сообщил пользователь соцсети в комментариях к фотографиям с места аварии.
Официальной информации о произошедшем пока нет.
Напомним, с места ДТП
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