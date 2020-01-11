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16:24, 11 января 2020 223
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Рязанское МЧС выпустило еще одно метеопредупреждение

Рязанское МЧС выпустило еще одно метеопредупреждение

Рязанское МЧС выпустило еще одно метеопредупреждение.

По данным синоптиков, до конца суток 11 января на территории Рязанской области сохранится снег. Ожидается ухудшение видимости до 500-1000 метров, местами гололед, налипание мокрого снега.

Кроме того, в отдельных районах ожидается туман с видимостью 300-800 метров.

Напомним, из-за непогоды рязанцев попросили рассказывать об опасных участках дорог


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