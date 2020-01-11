Рязанское МЧС выпустило еще одно метеопредупреждение.

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Рязанское МЧС выпустило еще одно
По данным синоптиков, до конца суток 11 января на территории Рязанской области сохранится снег. Ожидается ухудшение видимости до 500-1000 метров, местами гололед, налипание мокрого снега.
Кроме того, в отдельных районах ожидается туман с видимостью 300-800 метров.
Напомним, из-за непогоды рязанцев
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