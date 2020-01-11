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Фото: Pixabay.com
В Рязанскую область придет снегопад. Об этом в субботу, 11 января,
Снегопад накроет область до конца суток. Местами ожидается гололед, налипание мокрого снега, в отдельных районах туман с видимостью 300-800 метров, на дорогах гололедица.
Из-за непогоды рязанцев попросили рассказывать об опасных участках дорог.
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