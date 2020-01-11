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11:08, 11 января 2020 385
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В Рязанскую область придет снегопад

В Рязанскую область придет снегопад

Фото: Pixabay.com

В Рязанскую область придет снегопад. Об этом в субботу, 11 января, сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Снегопад накроет область до конца суток. Местами ожидается гололед, налипание мокрого снега, в отдельных районах туман с видимостью 300-800 метров, на дорогах гололедица.

Из-за непогоды рязанцев попросили рассказывать об опасных участках дорог.


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