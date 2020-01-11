Рязанцев попросили рассказывать о скользкой дороге

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Фото: Pixabay.com
Автоинспекторы попросили рязанцев рассказывать о скользкой дороге. В ближайшее время в области ожидают сильный снег.
Госавтоинспекция посоветовала быть аккуратнее тех, кто едем по региональным и федеральным трассам (М5 «Урал» и Р22 «Каспий»).
«В настоящий момент Госавтоинспекция Рязанской области ведет усиленный контроль за состоянием улично-дорожной сети и своевременно передает информацию о неудовлетворительных дорожных условиях муниципальным службам для принятия соответствующих мер по обработке проезжих частей и тротуаров», — отметили автоинспекторы.
Об опасных участках дорог просят сообщать по телефонам дежурных частей (по соответствующим районам они указаны в разделе «адреса») либо
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