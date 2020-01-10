В Рязань еженедельно будут приходить по пять «новых» троллейбусов из Москвы

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Фото: Администрация Рязани
Начиная с понедельника, 13 января, в Рязань еженедельно будут приходить по пять троллейбусов из Москвы. Об этом сообщил
По состоянию на пятницу, 10 января, в Рязань уже
Напомним, соглашение о передаче троллейбусов
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На кортах академии за 2019 год прошло более 15 турниров различного уровня.