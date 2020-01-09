Появилось видео крушения украинского Boeing в Тегеране

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Момент крушения украинского лайнера Boeing-737 в Тегеране попал на видео. Кадры опубликованы в Twitter.
В ролике можно заметить ярку вспышку, после которой по улице разлетелись фрагменты фюзеляжа самолетаю
Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины», выполнявший рейс в Киев,
Погибли 176 человек. Предварительной причиной катастрофы называют аварию двигателя.
Ранее
19)— Heshmat Alavi (@HeshmatAlavi) 8 января 2020 г.
This video is also circulating, claiming to be a closed-circuit camera filming the PS752's crash at 6:19 am local time (Iran).
Date: 2020-01-08 pic.twitter.com/TbwrIL662Z
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