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12:01, 9 января 2020 185
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Появилось видео крушения украинского Boeing в Тегеране

Появилось видео крушения украинского Boeing в Тегеране

Момент крушения украинского лайнера Boeing-737 в Тегеране попал на видео. Кадры опубликованы в Twitter.

В ролике можно заметить ярку вспышку, после которой по улице разлетелись фрагменты фюзеляжа самолетаю

Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины», выполнявший рейс в Киев, разбился утром 8 января после вылета из аэропорта имени Имама Хомейни.

Погибли 176 человек. Предварительной причиной катастрофы называют аварию двигателя.

Ранее появился предварительный отчет о крушении лайнера.


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