Появилось видео крушения украинского Boeing в Тегеране

Момент крушения украинского лайнера Boeing-737 в Тегеране попал на видео. Кадры опубликованы в Twitter.

В ролике можно заметить ярку вспышку, после которой по улице разлетелись фрагменты фюзеляжа самолетаю

Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины», выполнявший рейс в Киев, разбился утром 8 января после вылета из аэропорта имени Имама Хомейни.

Погибли 176 человек. Предварительной причиной катастрофы называют аварию двигателя.

Ранее появился предварительный отчет о крушении лайнера.

This video is also circulating, claiming to be a closed-circuit camera filming the PS752's crash at 6:19 am local time (Iran).

Date: 2020-01-08 pic.twitter.com/TbwrIL662Z