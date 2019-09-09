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9:33, 9 сентября 2019 514
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Стали известны итоги выборов в Дядьковском сельском поселении

Стали известны итоги выборов в Дядьковском сельском поселении

Региональное отделение «Единой России» сообщило итоги выборов в совет депутатов Дядьковского сельского поселения.

Мандаты получили: 1 округ

  • Андрющенко — 1,4% (48 голосов);
  • Антипова — 1,5% (49);
  • Белова — 1,7% (57);
  • Калабухова — 1,5% (49);
  • Канаев — 3,5% (118);
  • Крутикова — 2,6% (86);
  • Михеев — 5,7% (192);
  • Трубицын — 1,9 (62).

2 округ

  • Лахтикова — 7,1% (62);
  • Мощенков — 8,1% (71);
  • Павлова — 6,9% (61);
  • Трубицын — 6,2% (54).

Всего на выборах проголосовали 1355 человек. Явка составила 32,1%.

Напомним, также стали известны итоги выборов в совет депутатов Заборьевского сельского поселения. Главой Заборьевского сельского поселения станет Ирина Копылова.


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