Стали известны итоги выборов в Дядьковском сельском поселении

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Региональное отделение «Единой России» сообщило итоги выборов в совет депутатов Дядьковского сельского поселения.
Мандаты получили: 1 округ
2 округ
Всего на выборах проголосовали 1355 человек. Явка составила 32,1%.
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