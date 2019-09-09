RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Стали известны итоги выборов в совет депутатов Заборьевского сельского поселения. Их опубликовала пресс-служба «Единой России».
Мандаты получили:
1 округ
2 округ
3 округ
В итоге девять мандатов получили представители «Единой России», два — самовыдвиженцы и еще один — кандидат от партии «Яблоко».
Всего на выборах проголосовали 1676 человек. Явка составила 50,2%.
Напомним, ранее стало известно, что главой Заборьевского сельского поселения
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьСтали известны итоги выборов в Дядьковском сельском поселении
|
cледующая новость →Главой Заборьевского сельского поселения станет Ирина Копылова
Руководитель рязанского провел для RZN.info экскурсию по реконструируемому зданию Дворца торжеств.