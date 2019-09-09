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9:21, 9 сентября 2019 530
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Стали известны итоги выборов в совет депутатов Заборьевского сельского поселения

Стали известны итоги выборов в совет депутатов Заборьевского сельского поселения

Стали известны итоги выборов в совет депутатов Заборьевского сельского поселения. Их опубликовала пресс-служба «Единой России».

Мандаты получили:

1 округ

  • 9,9% — Кивва (132);
  • 9,5% — Протасевич (127);
  • 8,1% — Колбасин (109);
  • 7,7% — Чукалин (103);
  • 4,6% — Волчков (62).

2 округ

  • 24,5% — Халамцев (116);
  • 13,3% — Буланов (63).

3 округ

  • 8,5% — Воробьева (129);
  • 6,3% — Грибков (96);
  • 6% — Евсенкин (92);
  • 4,3% — Воробьев (66);
  • 4% — Каблова (62).

В итоге девять мандатов получили представители «Единой России», два — самовыдвиженцы и еще один — кандидат от партии «Яблоко».

Всего на выборах проголосовали 1676 человек. Явка составила 50,2%.

Напомним, ранее стало известно, что главой Заборьевского сельского поселения станет Ирина Копылова.


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