Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

10:47, 8 сентября 2019 354
 0    0

В Рязани снова загорелся склад около Южного промузла

В Рязани снова загорелся склад около Южного промузла

Фото: ГУ МЧС по Рязанской области

В воскресенье, 8 сентября, в Рязани снова загорелся склад около Южного промузла. Об этом журналисту RZN.info сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Площадь пожара составила 200 квадратных метров. Возгорание потушили в 8:53.

Напомним, пожар на этом месте произошел во вторник, 3 сентября. Загорелся склад пестицидов на Южном промузле пострадал работник склада, у него ожоги 90% тела.

На пожаре работали 14 пожарных автомобилей и 40 сотрудников МЧС.

Больше фото с места возгорания можно посмотреть здесь.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
3 дня назад
Праздник у нас, подарок – вам!

Праздник у нас, подарок – вам!

В этом году коттеджный поселок «Снегири» празднует десятилетие.

Популярное
Комментируемое
Новое
17:09, 3 сентября 2019 16 800
На Южном промузле загорелись склады с пестицидами. Фото
19:16, 2 сентября 2019 16 590
В гараже на окраине Рязани нашли ящики с человеческими черепами 10
14:43, 3 сентября 2019 15 451
Потерявшаяся 20 лет назад рязанка рассказала свою историю
14:54, 25 августа 2019 15 342
На трассе под Рязанью произошла массовая авария с погибшими
12:55, 2 сентября 2019 14 862
В Рязани закроется филиал института культуры 5
Все новости
Голосования

Довольны ли вы ограничением скорости на Солотчинском мосту?

Окончание опроса: 9.09.2019
Архив голосований
Форум