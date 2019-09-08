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Фото: ГУ МЧС по Рязанской области
В воскресенье, 8 сентября, в Рязани снова загорелся склад около Южного промузла. Об этом журналисту RZN.info сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.
Площадь пожара составила 200 квадратных метров. Возгорание потушили в 8:53.
Напомним, пожар на этом месте
На пожаре работали 14 пожарных автомобилей и 40 сотрудников МЧС.
Больше фото с места возгорания можно посмотреть
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