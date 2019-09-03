На Южном промузле загорелись склады с пестицидами. Фото

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Во вторник, 3 сентября, в Рязани на Южном промузле, строение 29 загорелись склады временного хранения на территории «Инвестагропром».
Загорелись склады с пестицидами. На место выехали пожарные, скорая помощь и спасатели.
Подробности уточняются.
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Реализуются ли идеи о строительстве полноценного пассажирского причала?