В МЧС прокомментировали пожар на складе пестицидов на Южном промузле

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В региональном ГУ МЧС рассказали о пожаре на складе пестицидов на Южном промузле.
«В 16:44 поступило сообщение о пожаре в районе Южный Промышленный узел в городе Рязани. На пожар выехали 5 пожарных автомобиля, 15 человек личного состава Государственной противопожарной службы», — написали представители министерства.
Напомним, пожар произошел во вторник, 3 сентября. Фото с места возгорания можно посмотреть
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