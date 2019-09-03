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18:00, 3 сентября 2019 254
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В МЧС прокомментировали пожар на складе пестицидов на Южном промузле

В МЧС прокомментировали пожар на складе пестицидов на Южном промузле

В региональном ГУ МЧС рассказали о пожаре на складе пестицидов на Южном промузле.

«В 16:44 поступило сообщение о пожаре в районе Южный Промышленный узел в городе Рязани. На пожар выехали 5 пожарных автомобиля, 15 человек личного состава Государственной противопожарной службы», — написали представители министерства.

Напомним, пожар произошел во вторник, 3 сентября. Фото с места возгорания можно посмотреть здесь.


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