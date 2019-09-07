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13:08, 7 сентября 2019 763
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В полиции рассказали о ДТП с пострадавшими на Кассимовском шоссе

В полиции рассказали о ДТП с пострадавшими на Кассимовском шоссе

В субботу, 7 сентября, на Касимовском шоссе столкнулись Chevrolet Lanos и Peugeot. Об этом RZN.info рассказали пресс-службе регионального УМВД,

По предварительным данным, в результате столкновения пострадали полуторагодовалый ребенок и водители обоих автомобилей: 49-летняя женщина и 28-летний мужчина.

Ранее на данном участке образовался затор. С места ДТП появились фото и видео.


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