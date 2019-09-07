В полиции рассказали о ДТП с пострадавшими на Кассимовском шоссе

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В субботу, 7 сентября, на Касимовском шоссе столкнулись Chevrolet Lanos и Peugeot. Об этом RZN.info рассказали пресс-службе регионального УМВД,
По предварительным данным, в результате столкновения пострадали полуторагодовалый ребенок и водители обоих автомобилей: 49-летняя женщина и 28-летний мужчина.
Ранее на данном участке образовался
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Руководитель рязанского провел для RZN.info экскурсию по реконструируемому зданию Дворца торжеств.