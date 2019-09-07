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В аварии на Касимовском шоссе пострадали ребенок и два водителя. Об этом RZN.info рассказал очевидец.
По его словам, девушка на Peugeot поворачивала налево с прилегающей территории и с ней столкнулся Chevrolet.
Оба водителя получили ссадины и ушибы. Годовалого ребенка доставили в больницу.
Напомним, ранее на данном участке
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