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В субботу, 7 сентября, на Касимовском шоссе лоб в лоб столкнулись две иномарки. Об этом сообщили в
По данным очевидцев, авария произошла возле дома №32 корпус 5.
«По одной полосе в каждую сторону движение перекрыто», — говорится в сообщении.
На опубликованных кадрах видно, что на месте работает скорая помощь.
Информация о произошедшем выясняется.
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В мэрии обсуждали перспективы строительства крематория.