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9:27, 6 сентября 2019 62
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Водителя, насмерть сбившего подростков под Владимиром, более десяти раз штрафовали за превышение скорости

Водителя, насмерть сбившего подростков под Владимиром, более десяти раз штрафовали за превышение скорости

Фото: Pixabay.com

Водителя, насмерть сбившего подростков под Владимиром, с начала года более десяти раз штрафовали за превышение скорости. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Вечером в среду, 4 сентября, в поселке Мелехово Ковровского района 22-летний мужчина на BMW на нерегулируемом переходе сбил юношу и девушку 2006 года рождения. Подростки погибли на месте.

Как установили полицейские, водитель был трезв. Перед «зеброй» он пересек «сплошную» и, обгоняя попутные машины, выехал на полосу встречного движения. Владимирец не снизил скорость перед пешеходным переходом.

На водителя завели уголовное дело по части 5 статьи 264 УК («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц»).


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