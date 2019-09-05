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В полиции рассказали подробности смертельной аварии с подростками под Владимиром. В пресс-службе регионального УМВД уточнили, что водитель BMW сбил пешеходов на нерегулируемом переходе.
Авария произошла в среду, 4 сентября, около 19:50 на улице Первомайской в поселке Мелехово Ковровского района. 22-летний местный житель ехал по улице Первомайской и врезался в юношу и девушку 2006 года рождения. Они
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В мэрии обсуждали перспективы строительства крематория.