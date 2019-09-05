Под Владимиром «БМВ» насмерть сбил двух подростков

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Под Владимиром BMW-320 насмерть сбил двух подростков. Об этом
Авария произошла в среду, 4 сентября, около 19:50 на улице Первомайской в поселке Мелехово Ковровского района. Машина сбила двоих пешеходов мальчика и девочку 2006 года рождения. Один из подростков скончался на месте, другой — в карете скорой помощи.
За рулем BMW был житель Коврова 1996 года рождения.
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