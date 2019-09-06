Стихи Пастернака, клоны и школьная доска. Кандидаты в мэры Рязани представили свои программы развития города

Кандидаты в мэры Рязани представили свои программы развития города. В пятницу, 6 сентября, на заседании конкурсной комиссии выступили Елена Сорокина и Андрей Ильичев.

Первым свою программу представил заместитель главы администрации Пронского района по капитальному строительству и жилищно-коммунальным вопросам Андрей Ильичев.

«Многие из вас меня не знают», — так начал свой доклад чиновник и рассказал о своей биографии.

Он выступил под слоганом: «Рязань — город для людей» и в его рассказе чаще всего использовались слова «жители и граждане».

Ильичев заявил, что глава администрации должен быть не только политиком, но и опытным управленцем и хозяйственником. Он намерен активно взаимодействовать с предпринимателями, депутатами, общественниками и производителями.

«Моя задача — сплотить людей с общественной позицией. Самой оптимальной я вижу свою работу в диалоге с властями и жителями», — подчеркнул рассказчик.

Далее он остановился на ключевых задачах в ближайшие пять лет: создание современной городской среды, пешеходных и зеленых зон, велодорожек, благоустройство парков, скверов, прудов, парковок, ремонт освещения и дополнительное озеленение.

Также в его планы вошло обновление детских и спортивных площадок и малых архитектурных форм, ремонт дворов, контроль за услугами ЖКХ и капремонтом, а также работой УК, реставрация культурных объектов, формирование туристического имиджа, создание системы информирования туристов.

Ильичев планирует финансово и информационно поддерживать субъекты малого и среднего предпринимательства, заняться оптимизацией муниципального управления.

В сфере транспорта кандидат намерен оптимизировать маршруты, адаптировать для жителей остановки, транспортные узлы и сохранить городские автобусы и троллейбусы.

Также Ильичев намерен заняться ограничением многоэтажной застройки в центре города, созданием индустриальных парков, расширением границ города, ремонтном ливневки, реконструкцией очистных сооружений и раздельным сбором ТБО.

В структуре мэрии планируется сократить должность первого заместителя и одного из заместителей и передать два управления под ведомство аппарата.

«Главный капитал нашей работы — жители. За пять лет мы можем сделать город еще красивее и благоустроеннее», — заключил Ильичев.

В ответе на вопросы депутатов, кандидат рассказал, что планирует бороться с выбросами с помощью жестких мер к предприятиям и повысить уровень дохода рязанцев с помощью крупных инвестпроектов и работе с предпринимателями.

«Во всем мне хочется дойти до самой сути…», — именно со строк стихотворения Бориса Пастернака начала свой доклад и.о. мэра Рязани Елена Сорокина.

В своем рассказе она использовала доску, на которой написала свой слоган «Рязань — город, где хочется жить» и несколько основных приоритетов в работе: комфортный, социальный, открытый, умный и развивающийся.

Сорокина отметила, что хочет сформировать новый имидж областного центра, «чтобы Рязань заняла достойную позицию среди других городов России».

Она намерена заняться благоустройством дворов, общественных территорий, улучшением освещения, созданием новых походов для уборки города с помощью расширения парка и новых технологий.

Планируется восстановление зеленых насаждений, расширение границ города, создание исторического наследия, развитие транспортной среды и расширение автопарка, реконструкция ливневки.

В приоритете работы Сорокиной — участие в нацпроектах, цифровизация муниципальных услуг, расширение туристической привлекательности.

В структуре администрации планируется сократить заместителей, создание управления общественных отношений и двух учреждений: «Служба по работе с населением» и «Центр бухгалтерского учета».

По словам Сорокиной, это позволит сократить муниципальных служащих на 15%, а работников мэрии на 25.

«С любовью к родному городу и уважением к его жителям — Сорокина Елена Борисовна», — заключила свой доклад и.о. мэра и поставила мелом свою подпись на доске.

В ответ на вопросы комиссии она отметила, что тема с изменением структуры мэрии «еще будет обсуждаться».

Также Сорокина пояснила, что намерена развивать жилищное строительство в пойме реки Оки.

На вопрос о будущей команде она привела в пример образ летящей стаи гусей.

«Вместе они машут крыльями и создается движение воздуха, который помогает двигаться быстрее. Если один гусь устает, то он встает в хвост, а затем вновь возвращается в клин… Если я возглавлю город, то не хочу клонов самой себе… В команде должны быть разные по психотипу и мышлению люди. Тогда и крыльями будет махать эффективно и задачи решать. Как оркестр…», — заключила Сорокина.

По итогам докладов комиссия выставит баллы выступающим, которые передадут депутатам.

Тайное голосование за будущего мэра пройдет на заседании гордумы.