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Мэрия планирует получить федеральные средства на реконструкцию второй гимназии в 2020 году. Об этом говорится в ответе администрации на
«В настоящее время готовится необходимая документация для решения вопроса по завершению строительно-реставрационных работ», — говорится в комментарии.
Напомним, в 2018 году в здании некачественно
Вопрос о финансировании он
Гимназия №2 является памятником федерального значения. Александр Солженицын работал в ней учителем, когда жил в Рязани.
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Руководитель рязанского провел для RZN.info экскурсию по реконструируемому зданию Дворца торжеств.