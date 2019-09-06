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13:24, 6 сентября 2019 552
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Комиссия по выборам мэра Рязани оценила выступление Сорокиной выше Ильичева

Комиссия по выборам мэра Рязани оценила выступление Сорокиной выше Ильичева

Комиссия по выборам мэра Рязани оценила выступление Сорокиной выше Ильичева. Об этом сообщили в пресс-службе гордумы в пятницу, 6 сентября.

Сорокина стала первой в рейтинге с девятью баллами, а Ильичев вторым с 18-ю (чем меньше баллов, тем выше рейтинг).

Эту информацию получат депутаты, которые тайным голосованием примут решение о назначение на должность главы администрации.


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