Комиссия по выборам мэра Рязани оценила выступление Сорокиной выше Ильичева

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Комиссия по выборам мэра Рязани оценила
Сорокина стала первой в рейтинге с девятью баллами, а Ильичев вторым с 18-ю (чем меньше баллов, тем выше рейтинг).
Эту информацию получат депутаты, которые тайным голосованием примут решение о назначение на должность главы администрации.
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В мэрии обсуждали перспективы строительства крематория.