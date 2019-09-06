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Имя нового мэра Рязани станет известно 10 сентября. В этот день пройдет внеочередное заседание гордумы, сообщили в пресс-службе.
На нем депутаты примут решение о назначении на должность главы администрации тайным голосованием.
Напомним, на пост претендуют заместитель главы администрации Пронского района по капитальному строительству и жилищно-коммунальным вопросам Андрей Ильичев и и.о. мэра Рязани Елена Сорокина.
Ранее кандидаты представили свои
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