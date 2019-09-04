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21:30, 4 сентября 2019 303
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В Рязани планируют установить каток за 22 миллиона рублей 1

В Рязани планируют установить каток за 22 миллиона рублей

В Рязани планируют установить искусственный каток за 22 миллиона рублей. Об этом говорится в смете проекта (копия документа имеется в распоряжении RZN.info).

Каток хотят оборудовать постоянной системой охлаждения, чтобы он функционировал четыре месяца — с декабря 2019 по март 2020 года.

Место установки еще не утверждено, но обсуждается площадка перед гостиницей «Старый город», возле металлической елки. Кроме самого круглого катка здесь планируют установить раздевалку для посетителей и прокат коньков.

Как стало известно после совещания в администрации Рязани, дополнительной проблемой является необходимость обеспечить для катка 350 Киловатт электричества. Данную задачу поставят перед РГРЭС.

На данный момент сумму не выделили. Планируется поиск спонсора.


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