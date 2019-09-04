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В рязанской мэрии обсудили проект «Новогодней столицы 2020». Об этом сообщил официальный
В совещании приняли участие и.о. руководителя администрации Рязани Елена Сорокина, представители ответственных структурных подразделений и информационные партнеры.
В ходе встречи озвучили источники финансирования проекта, а также перечень основных площадок и локаций.
Большая часть средств выделена из регионального бюджета. На благоустройство общественных пространств выделено 60 миллионов рублей, на ремонт фасада ДК «Приокский» — десять миллионов рублей. Еще 30 миллионов предусмотрены на организацию культурно-массовых мероприятий и покупку экипировки и оборудования. Порядка 9,3 миллиона рублей пойдут на благоустройство городских территорий и проведение различных мероприятий.
«Реализация проекта в полном масштабе стала возможна благодаря поддержке правительства Рязанской области, — подчеркнула Елена Сорокина, — И это дает нашему городу уникальную возможность заявить о себе, привлечь инвестиции и развить туристический потенциал», — добавила она.
Основными площадками праздника станут Лыбедский бульвар, Лесопарк, площадь Ленина, улица Почтовая, ЦПКиО, Театральная площадь, парк Гагарина, бульвар Скобелева и другие.
С 7 декабря по 7 января пройдут различные мероприятия, яркие шоу, фестивали, ярмарки и концерты.
Рязанский городской сайт RZN.info является генеральным информационным партнером «Новогодней столицы 2020».
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