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19:15, 4 сентября 2019 140
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В рязанской мэрии обсудили проект «Новогодней столицы 2020»

В рязанской мэрии обсудили проект «Новогодней столицы 2020»

В рязанской мэрии обсудили проект «Новогодней столицы 2020». Об этом сообщил официальный сайт администрации города.

В совещании приняли участие и.о. руководителя администрации Рязани Елена Сорокина, представители ответственных структурных подразделений и информационные партнеры.

В ходе встречи озвучили источники финансирования проекта, а также перечень основных площадок и локаций.

Большая часть средств выделена из регионального бюджета. На благоустройство общественных пространств выделено 60 миллионов рублей, на ремонт фасада ДК «Приокский» — десять миллионов рублей. Еще 30 миллионов предусмотрены на организацию культурно-массовых мероприятий и покупку экипировки и оборудования. Порядка 9,3 миллиона рублей пойдут на благоустройство городских территорий и проведение различных мероприятий.

«Реализация проекта в полном масштабе стала возможна благодаря поддержке правительства Рязанской области, — подчеркнула Елена Сорокина, — И это дает нашему городу уникальную возможность заявить о себе, привлечь инвестиции и развить туристический потенциал», — добавила она.

Основными площадками праздника станут Лыбедский бульвар, Лесопарк, площадь Ленина, улица Почтовая, ЦПКиО, Театральная площадь, парк Гагарина, бульвар Скобелева и другие.

С 7 декабря по 7 января пройдут различные мероприятия, яркие шоу, фестивали, ярмарки и концерты.

Рязанский городской сайт RZN.info является генеральным информационным партнером «Новогодней столицы 2020».


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