Появилось видео с места смертельного ДТП в Рязанском районе

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Появилось видео с места смертельного ДТП, произошедшего во вторник, 3 сентября, между Рязанью и Искрой в Рязанском районе. Авария
Как сообщила
Водитель отечественного автомобиля
Обстоятельства произошедшего уточняются.
Фото пресс-службы регионального УМВД
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В мэрии обсуждали перспективы строительства крематория.