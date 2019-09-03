Появились подробности смертельного ДТП в Рязанском районе

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Фото: Издательство «Пресса»
ИД «
По предварительной информации около 12:45 «девятка» с дагестанскими номерами, двигавшаяся в сторону Рязани, вылетела на «встречку» и в лоб столкнулась с Hyundai ix35, в котором ехала супружеская пара из Мурманска.
Иномарка вылетела в кювет. От удара у автомобиля оторвало левую часть капота и переднее колесо. Людей в салоне спасли подушки безопасности.
Водитель отечественного автомобиля погиб на месте. Все обстоятельства происшедшего выясняются.
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Водитель уже 38 лет колесит по дорогам завода.