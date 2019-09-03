В аварии с «девяткой» и «Хендэ» в Рязанском районе погиб мужчина

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Во вторник, 3 сентября, в Рязанском районе столкнулись «девятка» и Hyundai ix35. Погиб водитель первой машины. Об этом RZN.info сообщили в пресс-службе регионального УМВД.
ДТП произошло в 13:00 на 32 километре дороги «Рязань — Ряжск — Александро-Невский — Данков — Ефремов».
По словам очевидцев, «ВАЗ-2109» ехал через сплошную и обгонял в запрещенном месте. От удара вторая машина вылетела в кювет.
Водитель Hyundai не пострадал.
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