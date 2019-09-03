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В Рязанской школе директор уволился в день начала учебного года. Об этом
3 сентября, руководитель учреждения Роман Волков «рассчитался» и покинул школу. Однако более подробные комментарии там давать отказались.
По словам родителей, об отставке директора сообщили на линейке, посвященной Дню знаний.
Собеседники отметили, что в школе летом проходил ремонт, который «не понравился руководству региона».
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В мэрии обсуждали перспективы строительства крематория.