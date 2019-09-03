«Как картошку в гараже хранят». Археолог отреагировал на найденные на окраине Рязани ящики с черепами

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Археолог Василий Конов
Конов отметил, что работы поисковиков отличается от исследований археологов, но все они «едины в убеждении уважительно относиться к мертвым, к их останкам и местам погребений».
«Не может являться оправданием столь дикого хранения даже тот факт, что в ящиках в гараже были сложены останки пленных под Сталинградом немецких и румынских солдат и офицеров (предварительная информация). Даже для этих война уже давно окончена, и сейчас, в XXI веке, ящики костей выставляют в черном свете только нас самих», — считает он.
По данным следствия, останки в 2012 году извлекли из мест
«Руководитель поискового отряда Стрелков Николай Николаевич. Он сообщал что были две поездки туда и извлечены эти останки, и что они находятся в Рязани на судмедэкспертизе. Вопрос по перезахоронению он никак не мог решить с руководителями города до сих пор. Сейчас жутко читать, что они находятся в гараже на окраине Рязани"(орфография и пунктуация автора — прим. ред.), — пояснил Немченко.
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