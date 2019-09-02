Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

19:16, 2 сентября 2019 1 378
 0    0

В гараже на окраине Рязани нашли ящики с человеческими черепами

В гараже на окраине Рязани нашли ящики с человеческими черепами

В гараже на окраине Рязани нашли ящики с человеческими черепами, пишет «Комсомольская правда» со ссылкой на следователя Железнодорожного МСО Рязани СУ СКР по Рязанской области Николая Зиновьева.

По данным источника, останки принадлежат мужчинам, захороненным более 38 лет назад. Проверка показала, что ящики с черепами поместил в гараж руководитель одного из поисковых отрядов. По его словам, в 2012 году к нему обратились жители села Побединка Скопинского района и сообщили, что на территории их села после Великой Отечественной войны массово хоронили пленных солдат. Согласовав раскопки с местными властями, мужчина провел эксгумацию останков и сложил их в ящик. Позднее он собирался их перезахоронить.

«Как сказал руководитель отряда поисковиков, останки, возможно, принадлежат немецким и румынским офицерам, которых пленили во время Сталинградской битвы в 1943 году. На это указывают вставные челюсти, зубные протезы, изготовленные из более дорогого материала, который могли себе позволить офицеры», — рассказал Зиновьев.

Фото «Комсомольской правды»


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
3 дня назад
Призрак пассажирского причала. Планы рязанских властей по развитию водного туризма увязли в бюрократической тине

Призрак пассажирского причала. Планы рязанских властей по развитию водного туризма увязли в бюрократической тине

Реализуются ли идеи о строительстве полноценного пассажирского причала?

Популярное
Комментируемое
Новое
8:54, 24 августа 2019 21 532
Вице-мэра Тамбова насмерть сбили в Скопине
9:44, 24 августа 2019 17 302
В полиции рассказали подробности гибели вице-мэра Тамбова в Рязанской области 1
14:54, 25 августа 2019 14 873
На трассе под Рязанью произошла массовая авария с погибшими
9:26, 24 августа 2019 13 676
Рязанцы протоптали дорожку у забора, перекрывающего тротуар в Лесопарке 2
8:31, 24 августа 2019 11 772
В Ухоловском районе нашли заросли конопли
Все новости
Голосования

Довольны ли вы ограничением скорости на Солотчинском мосту?

Окончание опроса: 9.09.2019
Архив голосований
Форум