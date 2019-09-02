RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
В гараже на окраине Рязани нашли ящики с человеческими черепами, пишет «
По данным источника, останки принадлежат мужчинам, захороненным более 38 лет назад. Проверка показала, что ящики с черепами поместил в гараж руководитель одного из поисковых отрядов. По его словам, в 2012 году к нему обратились жители села Побединка Скопинского района и сообщили, что на территории их села после Великой Отечественной войны массово хоронили пленных солдат. Согласовав раскопки с местными властями, мужчина провел эксгумацию останков и сложил их в ящик. Позднее он собирался их перезахоронить.
«Как сказал руководитель отряда поисковиков, останки, возможно, принадлежат немецким и румынским офицерам, которых пленили во время Сталинградской битвы в 1943 году. На это указывают вставные челюсти, зубные протезы, изготовленные из более дорогого материала, который могли себе позволить офицеры», — рассказал Зиновьев.
Фото «Комсомольской правды»
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьВ рязанском агроуниверситете посадили аллею первокурсников
|
cледующая новость →Фомин поздравил школьников, учителей и родителей Шиловского района с началом учебного года
Реализуются ли идеи о строительстве полноценного пассажирского причала?