Рязанцы смогут проститься с ветераном Великой Отечественной, убитым вместе с супругой

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В воскресенье, 29 сентября, в 12:15 на Богородском кладбище Рязани простятся с ветераном Великой Отечественной войны Павлом Макеевым, которого убили вместе с женой. Об этом сообщила группа «
«Желающие почтить память и возложить цветы могут присоединиться к нам», — отметили в посте.
Тела Макеева и его супруги нашли в их квартире в четверг, 26 сентября.
«Павел Васильевич и Римма Федоровна были примером тех самых прекрасных, светлых отношений. В этом году их совместной жизни исполнилось 65 лет», — добавили в сообщении волонтеры.
Напомним, по факту убийства следователи
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