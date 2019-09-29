16 миллиметров позора. Почему новое покрытие Солотчинского моста разочаровало рязанцев

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16 октября прошлого года завершился очередной ремонт Солотчинского моста через Оку. Уже в первые дни после его открытия водители стали сравнивать новое покрытие со стиральной доской, соцсети наполнились жалобами и насмешками.
Совпадение или нет, но за день до официального пуска реконструированного моста по собственному желанию свой пост покинул министр транспорта и автомобильных дорог Андрей Савичев.
Компетентные органы откликнулись лишь через девять месяцев после окончания ремонта. Но заинтересовало их не качество выполненных работ.
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Уже в первые дни после открытия моста водители стали сравнивать новое покрытие со стиральной доской, соцсети наполнились жалобами и насмешками.