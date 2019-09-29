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11:03, 29 сентября 2019 225
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16 миллиметров позора. Почему новое покрытие Солотчинского моста разочаровало рязанцев

16 миллиметров позора. Почему новое покрытие Солотчинского моста разочаровало рязанцев

16 октября прошлого года завершился очередной ремонт Солотчинского моста через Оку. Уже в первые дни после его открытия водители стали сравнивать новое покрытие со стиральной доской, соцсети наполнились жалобами и насмешками.

Совпадение или нет, но за день до официального пуска реконструированного моста по собственному желанию свой пост покинул министр транспорта и автомобильных дорог Андрей Савичев.

Компетентные органы откликнулись лишь через девять месяцев после окончания ремонта. Но заинтересовало их не качество выполненных работ.

Полный текст статьи читайте в разделе «Публикации».


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2 часа назад
16 миллиметров позора. Почему новое покрытие Солотчинского моста разочаровало рязанцев

16 миллиметров позора. Почему новое покрытие Солотчинского моста разочаровало рязанцев

Уже в первые дни после открытия моста водители стали сравнивать новое покрытие со стиральной доской, соцсети наполнились жалобами и насмешками.

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