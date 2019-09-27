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Ректору РГУ Андрею Минаеву продлили срок домашнего ареста до 31 октября. Об этом сообщил сайт Советского районного суда в четверг, 27 сентября.
Обвиняемый и его защита возразили против продления срока, ссылаясь на состояние здоровья Минаева, нарушение его прав сотрудниками правоохранительных органов и ухудшение материального состояния из-за невозможности руководить вузом.
Следователь ходатайствовал о продлении срока домашнего ареста до 31 октября из-за необходимого расследования, суд его удовлетворил.
Постановление может быть обжаловано в течение трех суток.
Напомним, 1 апреля ректора
По версии следствия, руководство вуза
Проректора РГУ Кирьянову
5 апреля суд над ректором
Позже решение
Врио ректора назначили Сергея Демидова.
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