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17:09, 27 сентября 2019 154
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Минаеву продлили срок домашнего ареста 1

Минаеву продлили срок домашнего ареста

Ректору РГУ Андрею Минаеву продлили срок домашнего ареста до 31 октября. Об этом сообщил сайт Советского районного суда в четверг, 27 сентября.

Обвиняемый и его защита возразили против продления срока, ссылаясь на состояние здоровья Минаева, нарушение его прав сотрудниками правоохранительных органов и ухудшение материального состояния из-за невозможности руководить вузом.

Следователь ходатайствовал о продлении срока домашнего ареста до 31 октября из-за необходимого расследования, суд его удовлетворил.

Постановление может быть обжаловано в течение трех суток.

Напомним, 1 апреля ректора Андрея Минаева и проректора Елену Кирьянову задержали по подозрению в мошенничестве.

По версии следствия, руководство вуза предупредило более десяти деканов о том, что их должны фиктивно премировать. В бухгалтерских документах они расписывались за получение 104 тысяч рублей, а себе оставляли только десять тысяч. Более миллиона рублей пошли на прием проверяющей комиссии, чтобы повлиять на результат аккредитации.

Проректора РГУ Кирьянову отпустили под подписку о невыезде. 3 апреля суд не избрал меру пресечения для Минаева и продлил срок задержания.

5 апреля суд над ректором начался с аплодисментов выпускников РГУ. Через адвоката они передали судье около 380 подписей с просьбой избрать руководителю вуза меру пресечения, не связанную с лишением свободы, но в итоге суд закончился арестом.

Позже решение обжаловали.15 апреля Минаева отпустили под домашний арест.

Врио ректора назначили Сергея Демидова.


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