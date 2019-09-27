Местный телеканал рассказал об убийстве рязанского бизнесмена Алексея Громова

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Местный телеканал рассказал о убийстве рязанского бизнесмена Алексея Громова. После эфира видео стало доступно на Youtube-канале «
Напомним, тело бизнесмена с огнестрельными ранениями в голову и туловище
«Проверяются различные версии, в том числе связанные с его коммерческой деятельностью», — отметили в следкоме.
Громов руководил компанией-перевозчиком «Рязаньтрансавто».
В сюжете отметили, что следком до сих пор не раскрывает информацию о том, кто именно нашел тело мужчины.
Убитому было 39 лет. У него остались жена и сын, который в этом году закончил школу.
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