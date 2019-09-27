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9:44, 27 сентября 2019 168
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Местный телеканал рассказал об убийстве рязанского бизнесмена Алексея Громова

Местный телеканал рассказал об убийстве рязанского бизнесмена Алексея Громова

Местный телеканал рассказал о убийстве рязанского бизнесмена Алексея Громова. После эфира видео стало доступно на Youtube-канале «ТКР».

Напомним, тело бизнесмена с огнестрельными ранениями в голову и туловище нашли в машине около Спасска в четверг, 26 сентября. Следователи возбудили дело по части 1 статьи 105 УК («Убийство»).

«Проверяются различные версии, в том числе связанные с его коммерческой деятельностью», — отметили в следкоме.

Громов руководил компанией-перевозчиком «Рязаньтрансавто».

В сюжете отметили, что следком до сих пор не раскрывает информацию о том, кто именно нашел тело мужчины.

Убитому было 39 лет. У него остались жена и сын, который в этом году закончил школу.


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