Бывший рязанский чиновник выиграл суд со СМИ из-за сообщения о конфликте с водителем

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Бывший рязанский чиновник Константин Харисов выиграл суд со СМИ из-за фейкового сообщение о конфликте с водителем. Об этом сообщил
Экс-заместитель главы Хакасии подавал в суд для защиты чести и достоинства.
«Исковые требования были удовлетворены. Они не носили материальный характер», — сказали в аппарате суда, добавив, что СМИ, распространившие данную информацию, должны опубликовать опровержения.
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Всего несколько архитектурных деталей полностью меняют характер жилья.