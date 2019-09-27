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8:33, 27 сентября 2019 327
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Бывший рязанский чиновник выиграл суд со СМИ из-за сообщения о конфликте с водителем

Бывший рязанский чиновник выиграл суд со СМИ из-за сообщения о конфликте с водителем

Бывший рязанский чиновник Константин Харисов выиграл суд со СМИ из-за фейкового сообщение о конфликте с водителем. Об этом сообщил ТАСС.

Экс-заместитель главы Хакасии подавал в суд для защиты чести и достоинства.

«Исковые требования были удовлетворены. Они не носили материальный характер», — сказали в аппарате суда, добавив, что СМИ, распространившие данную информацию, должны опубликовать опровержения.

Ранее в СМИ появилась информация, что у чиновника и его водителя произошел конфликт, из-за которого Харисова выкинули из машины. Отмечается, что ссора возникла из-за хамства бывшего руководителя секретариата вице-губернатора Рязанской области.

Фото с сайта правительства Республики Хакасия


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