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Экс-руководителя секретариата вице-губернатора Рязанской области Константина Харисова выкинули из машины в степи. Об этом передает «
Харисова выбросил из автомобиля собственный водитель. В сообщении отмечается, что он сделал это из-за хамского поведения чиновника.
Харисов ранее руководил секретариатом председателя правительства Рязанской области, в июле 2019 года назначен на пост замгубернатора Хакассии.
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