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8:56, 10 августа 2019 530
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Экс-руководителя секретариата вице-губернатора Рязанской области выкинули из машины в степи — СМИ

Экс-руководителя секретариата вице-губернатора Рязанской области выкинули из машины в степи — СМИ

Экс-руководителя секретариата вице-губернатора Рязанской области Константина Харисова выкинули из машины в степи. Об этом передает «Эхо Москвы».

Харисова выбросил из автомобиля собственный водитель. В сообщении отмечается, что он сделал это из-за хамского поведения чиновника.

Харисов ранее руководил секретариатом председателя правительства Рязанской области, в июле 2019 года назначен на пост замгубернатора Хакассии.


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