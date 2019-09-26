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14:40, 26 сентября 2019 765
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После жалоб на поборы уволили директора рязанской школы

После жалоб на поборы уволили директора рязанской школы

После жалоб на поборы уволили директора рязанской школы N53 Лидию Моторину. Об этом в четверг, 26 сентября, RZN.info сообщил собственный источник.

В школе неофициально подтвердили информацию, сказав, что директор покинула учреждение по собственному желанию. Последний рабочий день у нее был в пятницу, 20 сентября. На сегодняшний день обязанности директора временно исполняет заместитель Наталья Емельянова.

Напомним, ранее местные СМИ рассказали о том, что в школе №53 родителей принуждают сдавать деньги в фонды класса и школы, за охрану, а также на подарки учителям.

Также рязанцев призвали сообщать о поборах.


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