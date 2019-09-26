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Рязанцев призвали сообщать о поборах в школах. В администрации города заявили, что вопрос о незаконном сборе денег с родителей находится на постоянном контроле.
О таких случаях можно рассказать представителям управления образования и молодежной политики Рязани по телефону 25-21-87.
Напомним, ранее мэрия отреагировала на жалобы рязанцев на поборы в школе №53.
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