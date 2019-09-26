Мэрия отреагировала на жалобы рязанцев на поборы в школе

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Администрация города отреагировала на жалобы рязанцев на поборы в школе. Ранее местные СМИ рассказали о том, что в школе №53 родителей принуждают сдавать деньги в фонды класса и школы, за охрану, а также на подарки учителям.
Как отметили в мэрии, школы «вправе привлекать внебюджетные источники финансирования и расходовать их на укрепление материально-технической базы, совершенствование условий для организации образовательного процесса и другие нужды». Однако основной критерий такого привлечения — добровольность, то есть каждый из родителей может отказаться сдавать деньги.
В школе №53, подчеркнули в администрации, средства собирают на основании документа, утвержденного председателем общешкольного родительского комитета. При этом отчет о расходовании этих денег за 2018-2019 учебный год представили на общешкольном родительском собрании 24 сентября.
Кроме того, публичный доклад директора, где также есть информацию о расходовании собранных денег, размещен на
Также рязанцев
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