Новым директором школы №60 станет замначальника управления образования и молодежной политики

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Фото: © RZN.info / Александр Блохин
В рязанской школе №60 назначили нового директора. Должность займет замначальника управления образования и молодежной политики Геннадий Лескин, сообщили на комитете по соцвопросам гордумы во вторник, 25 сентября.
На
Валерия Андреева, который ранее руководил школой,
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