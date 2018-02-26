В Рязанской области появится еще один платный путепровод

В 2019 году в Ряжске построят платный путепровод через железную дорогу. Об этом сообщил сайт регионального правительства.

В понедельник, 26 февраля, Николай Любимов провел совещание по вопросам строительства путепровода. Губернатор отметил, что необходимость в путепроводе «назрела давно». По его словам, проект позволит улучшить транспортную ситуацию на пересечении железнодорожных путей, где проходит более 170 поездов в сутки, а также трассы с транспортным потоком более восьми тысяч машин в сутки.

«Для нас очень важно, что с введением объекта в районе будут созданы дополнительные рабочие места и повысятся налоговые поступления. Предположительно, они составят 9 млн рублей в год. Большое значение имеет и то, что предусмотрен альтернативный бесплатный маршрут» — подчеркнул глава региона.

Любимов выразил надежду, что компания-инвестор выполнит все взятые на себя социальные обязательства.

«Надеюсь, что вы убедитесь на деле в том, что регион ведет честную игру, прозрачен и надежен во взаимоотношениях с инвестором», — сказал он.

«У нас есть средства на реализацию проекта, есть желание построить путепровод. Мы счастливы сотрудничать с Рязанской областью», — отметил совладелец инвестиционной компании «Садовое кольцо» Игорь Литвак.

Губернатор поручил министру транспорта и автомобильных дорог региона Андрею Савичеву проконтролировать строительство путепровода, в том числе в части взаимодействия с АО «РЖД».