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11:17, 2 сентября 2019 147
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В полиции рассказали подробности аварии с пострадавшими у радиоуниверситета

В полиции рассказали подробности аварии с пострадавшими у радиоуниверситета

Фото: УМВД по Рязанской области

В воскресенье, 1 сентября, рядом с радиоуниверситетом столкнулись Kia и ВАЗ, сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

По предварительной информации, 62-летний рязанец за рулем Kia не уступил дорогу автомобилю ВАЗ, которым управлял 21-летний житель Путятинского района.

В результате ДТП пострадали оба водителя, а также 60-летнняя и шестилетняя пассажирки Kia.

По факту аварии проводится проверка.

Ранее сообщалось о трех пострадавших.


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