В полиции рассказали подробности аварии с пострадавшими у радиоуниверситета

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Фото: УМВД по Рязанской области
В воскресенье, 1 сентября, рядом с радиоуниверситетом
По предварительной информации, 62-летний рязанец за рулем Kia не уступил дорогу автомобилю ВАЗ, которым управлял 21-летний житель Путятинского района.
В результате ДТП пострадали оба водителя, а также 60-летнняя и шестилетняя пассажирки Kia.
По факту аварии проводится проверка.
Ранее сообщалось о
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