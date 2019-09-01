У радиоуниверситета столкнулись две легковушки

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У радиоуниверситета столкнулись два легковых автомобиля. Фотографии опубликовали в Telegram-канале «аТипичная Рязань» вечером в воскресенье, 1 сентября.
От удара одна из машин вылетела на тротуар. У нее помяты двери со стороны водителя.
Вторая — ВАЗ-2114 — осталась на дороге. У автомобиля поврежден капот.
Подробности ДТП уточняются.
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